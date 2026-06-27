Две улицы частично перекроют в связи с ремонтом в Астане

С 27 июня по 1 июля текущего года в Астане будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по нескольким улицам.

Как передает официальный сайт акимата столицы, ремонтные работы будут проводиться по следующим улицам:

- ул. Баршын на участке от пр. Н. Тлендиева до ул. С. Муканова;

- ⁠ул. С. Муканова на участке от ул. Барышев до Объездной дороги.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.