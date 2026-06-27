Две улицы частично перекроют в связи с ремонтом в Астане
Сегодня 2026, 13:14
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Сегодня 2026, 13:14Сегодня 2026, 13:14
152Фото: Pixabay.com
С 27 июня по 1 июля текущего года в Астане будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по нескольким улицам.
Как передает официальный сайт акимата столицы, ремонтные работы будут проводиться по следующим улицам:
- ул. Баршын на участке от пр. Н. Тлендиева до ул. С. Муканова;
- ул. С. Муканова на участке от ул. Барышев до Объездной дороги.
При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.
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