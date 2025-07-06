Две женщины сбились с пути в горах Алматы
Оперативная группа МЧС РК незамедлительно выдвинулась на помощь.
Сегодня, 10:34
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Сегодня, 10:34Сегодня, 10:34
169Фото: Pixabay.com
Сегодня ночью спасателям поступило сообщение о том, что две женщины сбились с пути при спуске с поляны Терра в горах Алматы и не могут самостоятельно выбраться, передает BAQ.KZ.
"Прибыв в район ущелья Проходное, спасатели начали подъем в сторону поляны Терра. Ночное время, пересеченная местность и крутые подъемы усложняли продвижение", - говорится в сообщении МЧС РК.
В ходе поисков женщины были найдены. Они находились в удовлетворительном состоянии и не нуждались в медицинской помощи.
Спасатели сопроводили их вниз по ущелью Проходное, обеспечив безопасность на всем протяжении маршрута.