  • 6 Июля, 12:10
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Две женщины сбились с пути в горах Алматы

Оперативная группа МЧС РК незамедлительно выдвинулась на помощь.

Сегодня, 10:34
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: Pixabay.com

Сегодня ночью спасателям поступило сообщение о том, что две женщины сбились с пути при спуске с поляны Терра в горах Алматы и не могут самостоятельно выбраться, передает BAQ.KZ.

"Прибыв в район ущелья Проходное, спасатели начали подъем в сторону поляны Терра. Ночное время, пересеченная местность и крутые подъемы усложняли продвижение", - говорится в сообщении МЧС РК.

В ходе поисков женщины были найдены. Они находились в удовлетворительном состоянии и не нуждались в медицинской помощи.

Спасатели сопроводили их вниз по ущелью Проходное, обеспечив безопасность на всем протяжении маршрута.

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