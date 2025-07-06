Сегодня ночью спасателям поступило сообщение о том, что две женщины сбились с пути при спуске с поляны Терра в горах Алматы и не могут самостоятельно выбраться, передает BAQ.KZ.

"Прибыв в район ущелья Проходное, спасатели начали подъем в сторону поляны Терра. Ночное время, пересеченная местность и крутые подъемы усложняли продвижение", - говорится в сообщении МЧС РК.

В ходе поисков женщины были найдены. Они находились в удовлетворительном состоянии и не нуждались в медицинской помощи.

Спасатели сопроводили их вниз по ущелью Проходное, обеспечив безопасность на всем протяжении маршрута.