Двести первокурсников приняли присягу в Петропавловске

Около 200 первокурсников Академии Национальной гвардии МВД приняли Военную присягу на строевом плацу учебного заведения в Петропавловске, передает BAQ.KZ.

Больше двадцати из них приехали учиться из Таджикистана и Кыргызстана.

С напутствием к будущим офицерам обратились заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бекайдар Казкеев, заместитель акима Северо-Казахстанской области Жусуп Жумагулов, ветераны и родители.

Сегодня вы сделали важный шаг, приняв Военную присягу. Уверен, что знания и навыки, полученные в Академии, помогут вам достойно выполнять задачи по охране важных государственных объектов, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, - сказал Казкеев.

После присяги для гостей выступили артисты и сводный оркестр Национальной гвардии. Сами курсанты показали строевые приемы и работу с оружием, а завершилось все дефиле с карабинами.

Академия остается единственным в стране военным учебным заведением, которое готовит офицеров для войск правопорядка. Обучение ведется по восьми специальностям.

Здесь же проходят переподготовку офицеры Национальной гвардии и других силовых ведомств, а также военнослужащие по контракту. В этом году в третий раз набрали офицеров-слушателей по программе магистратуры.

За все время работы академия выпустила 26 курсов. Больше 6 тысяч ее выпускников служат сейчас в Национальной гвардии и других силовых структурах.