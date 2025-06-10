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Движение автотранспорта полностью перекроют на одном из проспектов Астаны

В Астане стартует крупный ремонт.

Сегодня, 08:32
АВТОР
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Движение автотранспорта полностью перекроют на одном из проспектов Астаны Сегодня, 08:32
Сегодня, 08:32
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В Астане продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на проспекте Абылай хана, передает BAQ.KZ. Ремонт затронет участок от улицы Майлина до улицы Момышулы, что повлечет за собой полное перекрытие движения транспорта в эти дни.

Как сообщает пресс-служба столичного акимата, перекрытие дороги пройдет 10 и 11 июня. В связи с этим водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неприятных задержек и неудобств.

Для того чтобы минимизировать воздействие на движение, на время ремонта будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Работы на проспекте направлены на улучшение качества дорожного покрытия, что, в свою очередь, позволит повысить безопасность и комфорт для участников дорожного движения в будущем.

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