23 марта с 00:00 ограничили движение на некоторых участках республиканских дорог из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.kz.

По данным АО «НК КазАвтоЖол», густой туман снизил видимость до 50 метров, что делает движение опасным для всех видов транспорта.

Закрываются следующие участки:

KAZ04, дорога «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ (п/п Косак)», км 16–200 (участок от Астаны до границы Павлодарской области)

Водителей просят быть внимательными, учитывать погодные условия и планировать маршруты с учётом закрытых участков.