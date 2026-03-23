Движение на республиканских трассах ограничили из-за густого тумана
Густой туман снизил видимость до 50 метров.
Сегодня 2026, 00:00
Фото: Istockphoto
23 марта с 00:00 ограничили движение на некоторых участках республиканских дорог из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.kz.
По данным АО «НК КазАвтоЖол», густой туман снизил видимость до 50 метров, что делает движение опасным для всех видов транспорта.
Закрываются следующие участки:
- KAZ01, дорога «Астана-Караганда-Алматы», км 30–92 (от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области)
- KAZ04, дорога «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ (п/п Косак)», км 16–200 (участок от Астаны до границы Павлодарской области)
Водителей просят быть внимательными, учитывать погодные условия и планировать маршруты с учётом закрытых участков.
