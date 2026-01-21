В нацкомпании "КазАвтожол" сообщили, что в связи ухудшением погодных условий 21 января 2026 года в 21:00 вводится ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

Данное ограничение вводится на следующих автодорогах республиканского значения:

Костанайская область : -"Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км. 555-729 (уч. г. Тобол – гр. СКО); -"Мамлютка – Костанай" км. 403 -180 (п.Заречный - гр. СКО);

Акмолинская область: -"Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр. РФ" км. 304-341 (уч. г.Кокшетау – гр. СКО); -"Кокшетау — Кишкенеколь — Бидаикский — граница РФ" км. 14-50 (уч. г.Кокшетау — гр.СКО); -"Кокшетау — Рузаевка" км. 0-61 (уч. г. Кокшетау — гр. СКО); -"Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр. РФ" км. 856-915 (уч. п. Жаксы — гр. СКО); -"Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км. 595-552 (уч. гр. СКО – п.Сурган);

– Ориентировочное время открытия движения - 22 января 2026 года в 10:00, – говорится в сообщении нацкомпании.

Кроме того, сегодня в 21:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями по всем направлениям в Северо-Казахстанской области. Ориентировочное время открытия дороги – 22 января 2026 года в 10:00.