Движение на трассе Астана — Павлодар открыли на двух участках
С 22:00 20 ноября проезд разрешили для всех видов автотранспорта на отрезках общей протяжённостью 238 км.
20 Ноября 2026, 22:13
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20 Ноября 2026, 22:1320 Ноября 2026, 22:13
189Фото: Pixabay.com
В Акмолинской и Павлодарской областях открыли движение на двух участках автодороги республиканского значения «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ». Ограничения сняли 20 ноября в 22:00.
В Акмолинской области движение возобновили на участке с 16-го по 200-й километр — от Астаны до границы Павлодарской области.
В Павлодарской области открыли проезд на отрезке с 200-го по 254-й километр — от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты.
Теперь оба участка доступны для всех видов автотранспортных средств.
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