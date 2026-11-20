В Акмолинской и Павлодарской областях открыли движение на двух участках автодороги республиканского значения «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ». Ограничения сняли 20 ноября в 22:00.

В Акмолинской области движение возобновили на участке с 16-го по 200-й километр — от Астаны до границы Павлодарской области.

В Павлодарской области открыли проезд на отрезке с 200-го по 254-й километр — от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты.

Теперь оба участка доступны для всех видов автотранспортных средств.