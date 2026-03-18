Движение ограничили на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы»
Ограничение связано с ухудшением погодных условий — густым туманом и плохой видимостью.
Вчера 2026, 23:30
108Фото: Istockphoto
18 марта с 23:30 закрыли движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской дороги KAZ01 «Астана-Караганда-Алматы» с 30 по 92 километр, передает BAQ.kz.
По данным компании «КазАвтоЖол», участок охватывает территорию от пункта въезда-проезда Жибек Жолы до границы Карагандинской области.
Ограничение связано с ухудшением погодных условий — густым туманом и плохой видимостью.
В ведомстве рекомендуют водителям заранее планировать маршрут и по возможности избегать поездок на этом участке до улучшения погодных условий.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана
- В Казахстане начался призыв: кого и куда направят служить
- Осуждённой за коррупцию Хаменовой смягчили наказание в суде Атырау