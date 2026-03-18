18 марта с 23:30 закрыли движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской дороги KAZ01 «Астана-Караганда-Алматы» с 30 по 92 километр, передает BAQ.kz.

По данным компании «КазАвтоЖол», участок охватывает территорию от пункта въезда-проезда Жибек Жолы до границы Карагандинской области.

Ограничение связано с ухудшением погодных условий — густым туманом и плохой видимостью.

В ведомстве рекомендуют водителям заранее планировать маршрут и по возможности избегать поездок на этом участке до улучшения погодных условий.