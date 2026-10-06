Движение нефти в Казахстане будут отслеживать от скважины до АЗС
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В Казахстане планируют создать систему полной цифровой прослеживаемости энергетических ресурсов от производства до конечного потребления. В нефтяной отрасли учет должен охватывать весь путь нефти и нефтепродуктов – от скважины до автозаправочных станций.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
По его словам, цифровой учет позволит сопоставлять информацию на разных этапах производственной цепочки, оперативно выявлять расхождения и повышать точность учета ресурсов.
«Обеспечение полной прослеживаемости энергетических ресурсов от производства до потребления. Для этого будет нужен учет движения нефти и нефтепродуктов от скважины до АЗС. Это позволит сопоставлять данные, выявлять несоответствия и обеспечить точный учет ресурсов», – сказал Ерлан Аккенженов.
В результате Министерство энергетики рассчитывает существенно сократить потери энергоресурсов.
«В результате предусматривается сокращение потерь энергетических ресурсов до 90%. Работы будут проводиться поэтапно», – сообщил министр.
По словам Аккенженова, в 2026 году основной акцент будет сделан на запуске пилотных цифровых двойников, внедрении проектов с использованием искусственного интеллекта и утверждении единой цифровой архитектуры отрасли. Реализацию всех 20 мероприятий стратегии в энергетике планируется завершить к 2029 году.
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