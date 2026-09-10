Движение ограничат на перекрестке трех улиц в Астане
10 Сентября 2026, 13:25
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10 Сентября 2026, 13:2510 Сентября 2026, 13:25
162Фото: BAQ.KZ
В столице временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Ш. Бейсековой, Бейбарыс Султан и Ш. Косшыгулулы. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на дорожном полотне.
Как сообщили городские службы, движение на данном участке будет ограничено в ночь с 10 на 11 сентября с 21:00 до 07:00.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты с учетом временных изменений в организации движения.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
Жителей и гостей столицы призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать их при планировании поездок по городу.
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