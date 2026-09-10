В столице временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Ш. Бейсековой, Бейбарыс Султан и Ш. Косшыгулулы. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на дорожном полотне.

Как сообщили городские службы, движение на данном участке будет ограничено в ночь с 10 на 11 сентября с 21:00 до 07:00.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты с учетом временных изменений в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

Жителей и гостей столицы призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать их при планировании поездок по городу.