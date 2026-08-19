В Астане с 19 по 22 августа частично ограничат движение по улице А. Кравцова на участке от улицы Ш. Уалиханова до улицы Ж. Ташенова.

Что изменится

По данным городских служб, на указанном участке будут проводить работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна.

В связи с этим движение на участке будет частично перекрыто. Проезд организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Как изменится движение

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

Жителям столицы рекомендуется учитывать временные ограничениям при планировании поездок по городу.