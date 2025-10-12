Движение ограничено на дорогах в Восточном Казахстане
Сегодня, 11:23
Министерство по ЧС объявило об ограничении движения, передаёт BAQ.KZ.
В Восточно-Казахстанской области, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для транспорта, не оборудованного зимними шинами, на автодороге областного значения "Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское".
МЧС просит водителей соблюдать меры предосторожности при планировании маршрута.
