Движение ограничено на дорогах в Восточном Казахстане

Фото: Pixabay.com

Министерство по ЧС объявило об ограничении движения, передаёт BAQ.KZ.

В Восточно-Казахстанской области, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для транспорта, не оборудованного зимними шинами, на автодороге областного значения "Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское".

МЧС просит водителей соблюдать меры предосторожности при планировании маршрута.

