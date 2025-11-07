В ночь на 7 ноября из-за ухудшения погодных условий — ветра, дождя и образования гололёда — временно закрыты участки автодорог в Акмолинской и Павлодарской областях, передает BAQ.KZ cо ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

С 23:30 6 ноября движение всех видов транспорта ограничено:

на трассе "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – гр. РФ" (км 16–200, участок от Астаны до границы Павлодарской области);

на трассе "Астана – Ерейментау – Шидерты" (км 200–254, от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты).

Дороги планируют открыть 7 ноября к 08:00 утра, если погодные условия улучшатся. Дополнительную информацию можно получить в круглосуточном колл-центре по номеру 1403.