Движение ограничили на трассе в Кызылординской области из-за тумана

Фото: pixabay.com

В Кызылординской области временно ограничено движение автотранспорта из-за резкого ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ.

По данным оперативных служб, 5 декабря в 09:00 при сильном тумане и ограниченной видимости был закрыт участок автодороги:

"гр. РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – гр. КНР"
км 1680–2045, участок п. III Интернационал – п. Бесарык.

Ограничение введено для всех видов транспорта.

Ориентировочное время открытия движения — 12:00 того же дня, однако данные могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

