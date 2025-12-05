В Кызылординской области временно ограничено движение автотранспорта из-за резкого ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ.

По данным оперативных служб, 5 декабря в 09:00 при сильном тумане и ограниченной видимости был закрыт участок автодороги:

"гр. РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – гр. КНР"

км 1680–2045, участок п. III Интернационал – п. Бесарык.

Ограничение введено для всех видов транспорта.

Ориентировочное время открытия движения — 12:00 того же дня, однако данные могут корректироваться в зависимости от погодных условий.