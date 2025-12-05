Движение ограничили на трассе в Кызылординской области из-за тумана
Сегодня, 09:06
74Фото: pixabay.com
В Кызылординской области временно ограничено движение автотранспорта из-за резкого ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ.
По данным оперативных служб, 5 декабря в 09:00 при сильном тумане и ограниченной видимости был закрыт участок автодороги:
"гр. РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – гр. КНР"
км 1680–2045, участок п. III Интернационал – п. Бесарык.
Ограничение введено для всех видов транспорта.
Ориентировочное время открытия движения — 12:00 того же дня, однако данные могут корректироваться в зависимости от погодных условий.