В Жамбылской области временно ограничено движение на участке автодороги "Старый перевал Куюк", расположенном на километрах 546–557, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол". Причиной стала необходимость проведения дорожных работ, которые требуют полного закрытия проезда.

По данным дорожной службы, с 10:00 1 декабря 2025 года специалисты приступили к укладке нижнего слоя покрытия в зоне выемки. Из-за особенностей участка организовать объезд транспорта невозможно, поэтому движение для всех видов автотранспорта временно приостановлено.

Сообщается, что ограничения будут действовать недолго. Ориентировочное время открытия трассы — 14:00 того же дня. Дорожные службы просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности вблизи ремонтных работ.