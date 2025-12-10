Пресс-служба национальной компании "КазАвтоЖол" сообщила о введении временных ограничений движения в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия, осложнившие ситуацию на автодорогах региона.

Как уточняется, 10 декабря 2025 года с 12:30 движение для всех видов автотранспорта будет ограничено на ряде республиканских трасс. Меры приняты в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Ограничения коснутся участка автодороги "Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау" с 642 по 786 километр, на отрезке от села Шетпе до города Актау. Также будет закрыт участок трассы "Жетыбай – Жанаозен – граница Республики Туркменистан" с 0 по 58 километр, между селом Жетыбай и городом Жанаозен.

По предварительной информации, ориентировочное время открытия указанных участков автодорог запланировано на 20:00 того же дня. В "КазАвтоЖоле" призывают водителей учитывать изменения в дорожной обстановке, заранее планировать маршруты и воздержаться от поездок в условиях ухудшения погоды.