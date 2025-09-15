  • 15 Сентября, 19:51

Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Арыс, передает BAQ.KZ.
 
В связи с проведением ремонтных работ с 15 по 25 сентября текущего года движение автотранспортных средств будет частично ограничено.
 
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
 
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

