Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Арыс, передает BAQ.KZ

В связи с проведением ремонтных работ с 15 по 25 сентября текущего года движение автотранспортных средств будет частично ограничено.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.