В Кокпектинском районе Абайской области возобновлено транспортное сообщение с селом Тассай после восстановления моста, разрушенного весенним паводком в 2024 году, передает BAQ.KZ.

Из-за повреждения переправы жители села на протяжении двух лет были вынуждены добираться в объезд через село Карагандыкөл, увеличивая путь примерно на 120 километров.

По поручению акима области Берика Уали были проведены необходимые работы по восстановлению важного инфраструктурного объекта. На сегодняшний день движение транспорта по мосту полностью открыто.

Кроме того, подрядная организация планирует за счёт собственных средств заасфальтировать участок дороги от моста до трассы республиканского значения. Полное завершение проекта и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются до конца текущего года.