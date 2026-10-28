Движение по обновленному 21-километровому участку открыли на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

На республиканской автодороге Алматы – Усть-Каменогорск завершены основные строительно-монтажные работы на участке с 213-го по 234-й километр. С 27 октября 2026 года движение открыто по основному проезду.

В ходе реконструкции обновили дорожное покрытие и основание трассы, модернизировали водоотводные системы и элементы безопасности. На отдельных участках грунт заменили на глубину до 1,5 метра, а по всей протяженности уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие.

Для защиты дороги от паводковых и дождевых вод укрепили откосы, обустроили бетонные кюветы и водоотводные лотки. Также отремонтировали 37 водопропускных труб и установили еще четыре на съездах транспортных развязок.

Для повышения безопасности установили сетчатые ограждения и оборудовали подземный переход для скота. Кроме того, завершен ремонт моста через реку Мукры: заменены покрытие и деформационные швы, обновлены ограждения и выполнены работы по восстановлению элементов сооружения.

Реализованные мероприятия направлены на повышение безопасности движения, долговечности дорожного полотна и устойчивости трассы к климатическим воздействиям.

В настоящее время на участке продолжаются завершающие работы по благоустройству, которые не препятствуют проезду транспорта.