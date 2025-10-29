Движение по улице Айтеке би временно перекроют в Астане
Сегодня, 20:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
92Фото: pexels.com
Управление коммунального хозяйства Астаны проводит строительно-монтажные работы по прокладке сетей канализации на пересечении шоссе Коргалжын и улицы Айтеке би, передает BAQ.KZ.
В связи с этим в период с 30 октября по 15 ноября текущего года будет частично перекрыто движение по улице Айтеке би по направлению движения в сторону шоссе Коргалжын.
Альтернативным маршрутом является улица Умай ана.
В целях безопасности дорожного движения водителей просят быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут. В организацию дорожного движения прилегающих участков внесены изменения путем установки соответствующих дорожных знаков.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев