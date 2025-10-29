Управление коммунального хозяйства Астаны проводит строительно-монтажные работы по прокладке сетей канализации на пересечении шоссе Коргалжын и улицы Айтеке би, передает BAQ.KZ.

В связи с этим в период с 30 октября по 15 ноября текущего года будет частично перекрыто движение по улице Айтеке би по направлению движения в сторону шоссе Коргалжын.

Альтернативным маршрутом является улица Умай ана.

В целях безопасности дорожного движения водителей просят быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут. В организацию дорожного движения прилегающих участков внесены изменения путем установки соответствующих дорожных знаков.