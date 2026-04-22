Движение «Таза Қазақстан» объединило почти миллион человек в стране
Президент подчеркнул роль волонтеров и искусственного интеллекта в экологической политике.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о масштабах экологического движения «Таза Қазақстан» и его роли в формировании гражданской ответственности, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что инициатива стала важной частью экологической политики страны.
«Кроме того, мы инициировали общенациональное движение «Таза Қазақстан». Широкая общественная кампания направлена на повышение экологической осведомленности и гражданской ответственности. Это движение объединило почти миллион волонтеров, которые, на мой взгляд, являются настоящими патриотами Казахстана. Их бескорыстное служение свидетельствует о том, насколько они заботятся о своей стране и о ее будущем», — заявил Токаев.
Президент подчеркнул, что волонтерское движение получает поддержку на международном уровне.
«Мы приветствуем и полностью поддерживаем решение Организации Объединенных Наций объявить 2026 год Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития. В нашей новой Конституции движение добровольцев заняло достойное место, и теперь поддержка волонтеров является обязанностью государства», — отметил он.
Глава государства также связал экологическую повестку с развитием технологий.
«Этот год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Очевидно, что успешное решение экологических проблем невозможно без ИИ. Искусственный интеллект открывает новые возможности для защиты природных ресурсов и совершенствования экологического управления. Поэтому мы готовы поддержать создание региональной цифровой экосистемы», — заявил Президент.
Самое читаемое
- Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин
- Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами
- Токаев раскрыл детали строительства прямой автомагистрали с Монголией
- Куда делось конфискованное имущество Перизат Кайрат
- В Петропавловске чиновники из отдела ЖКХ украли у государства боле 2 млрд тенге