Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о масштабах экологического движения «Таза Қазақстан» и его роли в формировании гражданской ответственности, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что инициатива стала важной частью экологической политики страны.

«Кроме того, мы инициировали общенациональное движение «Таза Қазақстан». Широкая общественная кампания направлена на повышение экологической осведомленности и гражданской ответственности. Это движение объединило почти миллион волонтеров, которые, на мой взгляд, являются настоящими патриотами Казахстана. Их бескорыстное служение свидетельствует о том, насколько они заботятся о своей стране и о ее будущем», — заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что волонтерское движение получает поддержку на международном уровне.

«Мы приветствуем и полностью поддерживаем решение Организации Объединенных Наций объявить 2026 год Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития. В нашей новой Конституции движение добровольцев заняло достойное место, и теперь поддержка волонтеров является обязанностью государства», — отметил он.

Глава государства также связал экологическую повестку с развитием технологий.