Движение у «Астана Арены» временно ограничат в столице

27 сентября в 19:00 на стадионе «Астана Арена» состоится концерт известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением мероприятия для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения зрителей будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона «Астана Арена» - со стороны Ледового дворца «Алау» (улица Марко Поло) и велотрека «Сарыарка» (улица Месроп Маштоц).

Для удобства гостей концерта и снижения транспортной нагрузки будут организованы специальные шаттл-басы.

С 16:00 они начнут отправляться с четырех парковочных зон города до стадиона «Астана Арена». Здесь можно будет оставить автомобиль и продолжить путь до стадиона на шаттл-басе. После завершения концерта шаттл-басы доставят зрителей обратно к тем же парковочным зонам по следующим адресам:

•⁠ ⁠парковка у Столичного цирка; •⁠ ⁠парковка у мечети «Хазрет Султан»; •⁠ ⁠ парковка у спортивного комплекса «Қазақстан» по улице Кажымукана; •⁠ ⁠парковка у мечети «Нұр-Сұлтан» (Бас Мешіт).

Также зрители могут воспользоваться легкорельсовым транспортом «Тарлан Астана», который позволит быстро и удобно добраться до места проведения концерта.

Рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности воспользоваться общественным транспортом или шаттл-маршрутами, чтобы избежать заторов и сложностей с парковкой в районе стадиона.