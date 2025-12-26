Движение всех видов транспорта ограничено в Абайской области
Движение на республиканской трассе возобновят не ранее утра 27 декабря.
В "КазАвтоЖол" сообщили о введении временных ограничений движения в Абайской области в связи с ухудшением погодных условий, передает BAQ.KZ.
По данным компании, 26 декабря 2025 года с 11:00 будет ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской автодороги "Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ" на отрезке с 756-го по 906-й километр. Ограничение вводится на участке от города Семей до села Калбатау.
В "КазАвтоЖоле" уточнили, что мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения в условиях неблагоприятной погоды. Ориентировочное время открытия движения по указанному участку запланировано на 27 декабря 2025 года в 05:00.
Дополнительную информацию о состоянии автодорог и действующих ограничениях можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр по номеру 1403.
