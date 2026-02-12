12 февраля с 13:00 из‑за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участках республиканской автодороги "Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР", передает BAQ.KZ.

Жамбылская область: км 534–593 (участок от села Айша-Биби до границы с Туркестанской областью).

Туркестанская область: км 593–654 (участок от границы Жамбылской области до поселка Машат).

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и соблюдать требования безопасности на дорогах.