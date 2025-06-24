Двое человек погибли на глазах у машиниста в Алматинской области
Машинист применил экстренное торможение.
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23 июня вечером, около 19:10, на участке Отар – Алматы-1, между станциями Аксенгер и Бурундай, произошло ЧП: пассажирский поезд совершил наезд на двух человек, внезапно вышедших на железнодорожные пути, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе Казахстан темір жолы (КТЖ), машинист применил экстренное торможение, однако из-за критически малого расстояния столкновения избежать не удалось. Люди не реагировали на подаваемые сигналы локомотива.
На место происшествия оперативно прибыли представители Линейного отдела полиции станции Алматы-1, а также другие компетентные службы. Ведётся расследование обстоятельств трагедии, устанавливаются личности пострадавших.
"Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение правил может стоить жизни", - напоминают в КТЖ.
Специалисты призывают граждан быть крайне внимательными вблизи железнодорожных путей, не переходить их в неустановленных местах и не использовать наушники, находясь рядом с движущимися поездами.
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