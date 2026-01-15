В Павлодарской области произошёл пожар в частном жилом доме в селе Иртышск, в результате которого погибли двое детей, передает BAQ.KZ.

По данным ДЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт службы "101" сегодня в 08:33. Уже через три минуты, в 08:36, пожарные подразделения прибыли на место происшествия.

По прибытии было установлено, что дом полностью охвачен огнём. Происходило горение мебели, домашних вещей и кровли, наблюдалось сильное задымление. Несмотря на сложную обстановку, пожарные незамедлительно приступили к поиску пострадавших.

В ходе спасательных работ из дома были эвакуированы трое несовершеннолетних, которых передали бригаде скорой медицинской помощи. Ещё один ребёнок успел выбраться самостоятельно до прибытия пожарных. Однако, несмотря на усилия врачей, двое детей скончались в больнице.

Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.