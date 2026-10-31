Двое детей погибли при взрывах мин в Сирии, еще трое пострадали

В Сирии в результате взрывов мин в двух провинциях погибли двое детей, еще трое получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По данным сирийских СМИ, один из инцидентов произошёл в городе Хирбет-Газале провинции Дераа. При взрыве мины пострадали двое детей. Их доставили в Национальную больницу Дераа, однако один из них позднее скончался от полученных тяжёлых ранений. Об этом сообщил глава управления здравоохранения провинции Халед аль-Омайян.

Ещё один случай произошёл в пятницу в провинции Хасеке. Там при взрыве мины погиб 12-летний мальчик, а двое других детей в возрасте 12 и 14 лет получили ранения. По словам родственника, дети играли возле зернохранилищ, когда произошёл взрыв.

Согласно информации медицинского источника в больнице Тель-Тамера, погибшего ребёнка доставили в медучреждение без признаков жизни. Состояние двух пострадавших оценивается как относительно тяжёлое. Их перевели в больницы города Хасеке для дальнейшего лечения.