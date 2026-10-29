Кража ювелирных изделий на 15 млн тенге в Жанаозене: подозреваемый задержан

В Жанаозене задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в краже золотых украшений с бриллиантами на общую сумму 15 миллионов тенге из торгового центра.

По данным следствия, 10 октября подозреваемый незаконно проник в ювелирный отдел, расположенный на втором этаже торгового центра, и похитил 24 пары золотых серёг с бриллиантами и 24 золотых кольца.

Факт кражи потерпевшая обнаружила благодаря записям камер видеонаблюдения. Сумма причинённого материального ущерба составила 15 млн тенге.

15 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, молодой человек признался в совершении кражи и сообщил, что продал похищенные ювелирные изделия. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по их розыску.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.