Кража ювелирных изделий на 15 млн тенге в Жанаозене: подозреваемый задержан
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В Жанаозене задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в краже золотых украшений с бриллиантами на общую сумму 15 миллионов тенге из торгового центра.
По данным следствия, 10 октября подозреваемый незаконно проник в ювелирный отдел, расположенный на втором этаже торгового центра, и похитил 24 пары золотых серёг с бриллиантами и 24 золотых кольца.
Факт кражи потерпевшая обнаружила благодаря записям камер видеонаблюдения. Сумма причинённого материального ущерба составила 15 млн тенге.
15 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания.
По предварительным данным, молодой человек признался в совершении кражи и сообщил, что продал похищенные ювелирные изделия. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по их розыску.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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