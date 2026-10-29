Казахстан стал лидером Центральной и Южной Азии по показателю «Образование»

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане последовательно реализуются масштабные преобразования в сфере образования. Основное внимание уделяется повышению качества и доступности обучения, развитию современной школьной инфраструктуры и укреплению педагогического потенциала. Эти направления остаются важной частью государственной политики по развитию человеческого капитала.

По результатам Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index) за 2025 год Казахстан занял 1-е место среди стран Центральной и Южной Азии по показателю «Образование», расположившись на 68-м месте в мировом рейтинге.

Положительная динамика отмечается и в Мировом рейтинге конкурентоспособности Международного института управленческого развития (IMD). По субфактору «Образование» Казахстан поднялся с 45-го места в 2021 году до 38-го в 2025 году среди 69 стран, достигнув наивысшего результата за последние пять лет.

Еще одним значимым достижением стало 2-е место среди 69 стран по соотношению учащихся и педагогов в системе среднего образования. Согласно Мировому рейтингу привлекательности стран для талантов (IMD), на одного педагога в Казахстане приходится 8,34 учащегося.

Продолжается и масштабное обновление образовательной инфраструктуры. В рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализованного по инициативе Главы государства, построено 217 современных школ на 460 тысяч ученических мест. Наряду с этим совершенствуются меры поддержки педагогов и создаются условия для повышения качества обучения.

Достигнутые результаты отражают последовательное развитие образовательной системы Казахстана и подтверждают значимость инвестиций в образование как одного из ключевых факторов укрепления человеческого капитала и будущего страны.