Сегодня воздушным судном службы «Казавиаспас» в Тараз срочно перевезли двоих маленьких детей из района имени Турара Рыскулова, передает BAQ.kz.

У детей были химические ожоги, из‑за которых требовалась помощь специалистов.

По прилёту в Тараз малышей передали врачам для дальнейшего лечения.

Благодаря быстрой работе медиков и экипажа спасателей детей вовремя доставили в областной центр, где им оказывается необходимая медицинская помощь.