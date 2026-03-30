Двоих детей с химическими ожогами вертолётом доставили в Тараз
Вчера 2026, 22:25
Фото: МЧС РК
Сегодня воздушным судном службы «Казавиаспас» в Тараз срочно перевезли двоих маленьких детей из района имени Турара Рыскулова, передает BAQ.kz.
У детей были химические ожоги, из‑за которых требовалась помощь специалистов.
По прилёту в Тараз малышей передали врачам для дальнейшего лечения.
Благодаря быстрой работе медиков и экипажа спасателей детей вовремя доставили в областной центр, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
