Двое карагандинцев стали призерами чемпионата мира по футболу среди игроков с ДЦП

Карагандинцы Анатолий Федоровский и Виталий Крадин из команды «НОДА» в 2026 году вместе со сборной Казахстана взяли бронзу чемпионата мира по футболу среди игроков с ДЦП. Казахстанская команда выступала на таком турнире впервые. Об их успехе рассказали на конференции Карагандинской областной ассоциации футбола QOFA, которой исполнилось 25 лет.

Ассоциация помогает игрокам «НОДА». Команду обеспечивают инвентарем, помогают организовать тренировки и поездки на соревнования. Отдельно QOFA поддерживает инклюзивный футбол в Темиртау.

Всего в Карагандинской области футболом занимаются больше 40 тысяч человек. На конференции обсудили, как сделать этот спорт доступнее, чего удалось добиться за год и что делать дальше.

Главным итогом года в ассоциации называют единую систему развития футбола в регионе. С тех пор как QOFA возглавил Тимур Турлов, в одну систему собрали дошкольный, школьный и детско-юношеский футбол, любительский и профессиональный спорт. В нее вошли инклюзивные проекты, подготовка специалистов и строительство инфраструктуры.

По словам Турлова, опыт Карагандинской области может стать ориентиром для других регионов страны. Он считает, что направления должны дополнять друг друга, а заниматься футболом человек должен иметь возможность всю жизнь.

«Важно, чтобы все эти направления работали как единое целое и футбол был доступен человеку на протяжении всей жизни», - сказал Тимур Турлов.

Он отметил, что для этого футбольным организациям, бизнесу и региональным властям нужно работать вместе.

На конференции наградили тех, кто развивает футбол на местах. Благодарности за вклад в школьный проект ALGA! получили руководители учебных заведений и педагоги, которые организуют занятия и помогают школьникам участвовать в соревнованиях. Награды вручили и партнерам и специалистам, которые поддерживают футбол в регионе.

За прошедший год компания Freedom направила на футбольные проекты области около 2 млрд теңге. В 2027 году на развитие футбола через QOFA планируют выделить еще около 1,8 млрд теңге. Деньги пойдут на инфраструктуру, детско-юношеский футбол, подготовку специалистов и развитие системы соревнований.