В Чикаго федеральные прокуроры выдвинули обвинения против нескольких иностранных граждан, включая двух граждан Казахстана, которые якобы организовали масштабные схемы мошенничества с государственной медицинской страховкой Medicare на общую сумму более $1 миллиарда, передает BAQ.KZ со ссылкой на CWBChicago.

По данным обвинений, Ануар Абдрахманов захватил контроль над компанией из Кентукки Priority One Medical Equipment и с марта по август 2024 года подал около $666 миллионов поддельных заявок на непрерывные глюкометры и катетеры. Следствие утверждает, что пациенты фактически не получали ни оборудование, ни медицинские услуги. Некоторые из якобы обслуженных клиентов сообщили, что не страдают диабетом и никогда не обращались в компанию.

Абдрахманов въехал в США в мае 2023 года по летней рабочей визе, срок которой истёк в сентябре 2023 года, но продолжил жить в стране. В июле 2024 года офис компании в Кентукки выглядел пустым, а сотрудники заявляли, что их единственная задача — собирать почту и пересылать её руководству через зашифрованное приложение Telegram.

Еще один казахстанец, Тайр Смагул, проживающий в районе Чикаго, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, полученных от мошенничества через компанию Medical Home Care Inc. (Коннектикут). По версии следствия, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года компания подала почти 470 тысяч поддельных заявок на катетеры на сумму около $953 миллионов. Пациенты и врачи отрицают получение оборудования и назначения этих товаров.

Федеральные прокуроры отмечают, что обе схемы наносили серьёзный ущерб государственным программам Medicare и частным страховым компаниям Medigap, а казахстанские граждане занимали ключевые позиции в организации мошеннических операций.

Дела находятся на стадии судебного разбирательства, обвиняемым грозят крупные штрафы и длительные сроки лишения свободы.