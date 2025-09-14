Двое казахстанцев вышли в финал чемпионата мира по боксу
Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай вышли в финал чемпионата мира в Ливерпуле.
Сегодня, 09:23
78Фото: НОК РК
Сразу два представителя Казахстана обеспечили себе место в финале чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ.
В весовой категории до 55 килограммов Махмуд Сабырхан уверенно одержал победу над Лю Чуанем из Китая. Казахстанец выиграл полуфинальный бой единогласным решением судей и теперь поборется за золотую медаль.
В свою очередь, Санжар Ташкенбай вышел в финал после напряжённого поединка против кубинца Алехандро Кларо. Судьи отдали победу казахстанскому боксёру раздельным решением - 4:1.
