Сразу два представителя Казахстана обеспечили себе место в финале чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ.

В весовой категории до 55 килограммов Махмуд Сабырхан уверенно одержал победу над Лю Чуанем из Китая. Казахстанец выиграл полуфинальный бой единогласным решением судей и теперь поборется за золотую медаль.

В свою очередь, Санжар Ташкенбай вышел в финал после напряжённого поединка против кубинца Алехандро Кларо. Судьи отдали победу казахстанскому боксёру раздельным решением - 4:1.