Двое маленьких детей оказались заперты в квартире в Жезказгане
25 Сентября 2026, 19:57
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25 Сентября 2026, 19:5725 Сентября 2026, 19:57
129Фото: МЧС
В Жезказгане спасатели помогли открыть квартиру, внутри которой находились двое малолетних детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
Сообщение о необходимости помощи поступило на пульт «112» области Ұлытау. Квартира находится на улице Есенберлина.
Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись на четвертый этаж, через балкон проникли в квартиру и открыли входную дверь.
В помещении находились двое детей 2023 и 2026 годов рождения.
В результате происшествия дети не пострадали. Медицинская помощь им не потребовалась.
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