Двое маленьких детей оказались заперты в квартире в Жезказгане

В Жезказгане спасатели помогли открыть квартиру, внутри которой находились двое малолетних детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Сообщение о необходимости помощи поступило на пульт «112» области Ұлытау. Квартира находится на улице Есенберлина.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись на четвертый этаж, через балкон проникли в квартиру и открыли входную дверь.

В помещении находились двое детей 2023 и 2026 годов рождения.

В результате происшествия дети не пострадали. Медицинская помощь им не потребовалась.