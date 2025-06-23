Двое мужчин бросились спасать утонувшего подростка в ВКО, никто из них не выжил
В районе Маркаколь завершены поисковые работы.
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Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
105Фото: ДЧС ВКО
21 июня в пяти километрах от села Боран на реке Кара Ертис при купании в запрещенном месте утонул парень, 2007 года рождения, ему на помощь бросились двое мужчин 1991 и 1992 года рождений, но не справились с течением и утонули, передает BAQ.KZ.
На месте происшествия и в Департаменте по ЧС ВКО созданы оперативные штабы.
Тела утонувших 2007, 1991 и 1992 года рождений обнаружены спасателями. В поисках участвовали спасатели Восточного Казахстана и области Абай, полицейские, волонтеры, местные исполнительные органы и пограничной службы. Всего 176 человек, 15 плавсредств, 3 беспилотных летательных аппарата, подводный дрон, 1 эхолот.
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