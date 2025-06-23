21 июня в пяти километрах от села Боран на реке Кара Ертис при купании в запрещенном месте утонул парень, 2007 года рождения, ему на помощь бросились двое мужчин 1991 и 1992 года рождений, но не справились с течением и утонули, передает BAQ.KZ.

На месте происшествия и в Департаменте по ЧС ВКО созданы оперативные штабы.

Тела утонувших 2007, 1991 и 1992 года рождений обнаружены спасателями. В поисках участвовали спасатели Восточного Казахстана и области Абай, полицейские, волонтеры, местные исполнительные органы и пограничной службы. Всего 176 человек, 15 плавсредств, 3 беспилотных летательных аппарата, подводный дрон, 1 эхолот.