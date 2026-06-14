Двое мужчин едва не утонули в Каспийском море

Накануне они отправились кататься на сапборде.

Сегодня 2026, 15:16
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 15:16
Сегодня 2026, 15:16
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Фото: Pixabay.com

В Мангистауской области поездка на море для двух мужчин завершилась спасением.

Как сообщили в МЧС, из-за сильного течения мужчин унесло в море.

Во время проведения профилактических мероприятий на воде сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС на расстоянии около 500 метров от берега заметили людей, которые просили о помощи, в районе 4А микрорайона города Актау.

Оба находились в спасательных жилетах, что помогло избежать трагических последствий.

Их доставили на берег на лодке. В медицинской помощи они не нуждались.

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