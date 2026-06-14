Двое мужчин едва не утонули в Каспийском море
Накануне они отправились кататься на сапборде.
Сегодня 2026, 15:16
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Сегодня 2026, 15:16Сегодня 2026, 15:16
159Фото: Pixabay.com
В Мангистауской области поездка на море для двух мужчин завершилась спасением.
Как сообщили в МЧС, из-за сильного течения мужчин унесло в море.
Во время проведения профилактических мероприятий на воде сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС на расстоянии около 500 метров от берега заметили людей, которые просили о помощи, в районе 4А микрорайона города Актау.
Оба находились в спасательных жилетах, что помогло избежать трагических последствий.
Их доставили на берег на лодке. В медицинской помощи они не нуждались.
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