Двое мужчин едва не утонули в Каспийском море

В Мангистауской области поездка на море для двух мужчин завершилась спасением.

Как сообщили в МЧС, из-за сильного течения мужчин унесло в море.

Во время проведения профилактических мероприятий на воде сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС на расстоянии около 500 метров от берега заметили людей, которые просили о помощи, в районе 4А микрорайона города Актау.

Оба находились в спасательных жилетах, что помогло избежать трагических последствий.

Их доставили на берег на лодке. В медицинской помощи они не нуждались.