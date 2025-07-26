Двое мужчин подрались прямо в здании акимата в Туркестанской области
Полиция проводит досудебное расследование.
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Необычный инцидент произошёл в Келесском районе Туркестанской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Прямо в здании районного акимата вспыхнула драка между двумя мужчинами. Потасовка закончилась травмами одного из участников, сообщает издание.
Как уточнили в пресс-службе акимата, один из мужчин работает в учреждении по договору, второй — местный житель, официально нигде не трудоустроен. Оба, по предварительным данным, были знакомы между собой ранее.
Указанные лица не являются государственными служащими. В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят досудебное расследование, - сообщили в районном акимате.
Что стало причиной конфликта и кто первым начал драку — пока не известно. Официальных комментариев от полиции нет.
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