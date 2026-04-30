Двое мужчин пострадали от поножовщины в Лондоне

В северном Лондоне в районе Голдерс-Грин произошла атака с ножом, в результате которой пострадали двое мужчин еврейской общины, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По данным полиции, подозреваемому 45 лет. Он бегал по улице с ножом и успел ранить двух человек — мужчин 70 и 30 лет. Оба пострадавших были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Очевидцы сообщили, что нападавшего сначала остановили члены еврейской добровольной службы «Шомрим», после чего его передали полиции. При задержании он также пытался атаковать полицейских, но никто из них не пострадал. Для его обезвреживания применили электрошоковое оружие Taser.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал произошедшее «ужасающим». Полиция официально рассматривает нападение как террористический акт.

Также сообщается, что в последние недели в Лондоне усилились расследования нападений на объекты, связанные с еврейской общиной. За это время контртеррористические службы задержали более 20 человек.

Жители района рассказали, что место нападения было оцеплено, а на улицах дежурили вооружённые полицейские. По их словам, ранения были нанесены возле магазина и на боковой улице рядом с синагогой.