Двое мужчин заблудились в павлодарской степи
Спасатели нашли их в 18 км от населённого пункта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В районе Теренколь Павлодарской области завершились поиски двух мужчин, которые заблудились в степной зоне между селами Фрументьевка и Львовка, выехав на легковом автомобиле для поиска скота, передаёт BAQ.KZ.
Координировали спасательные работы сотрудники МЧС, при этом в поисках также участвовали полиция, местные исполнительные органы и жители региона.
С помощью вездехода-болотохода спасателям удалось обследовать труднодоступную территорию и обнаружить пропавших примерно в 18 километрах от ближайшего населённого пункта. Мужчины оказались здоровы и медицинской помощи не потребовали.
МЧС призывает жителей воздерживаться от дальних поездок в ночное время и быть особенно внимательными при движении по степным районам.
Самое читаемое
- В Астане ввели ограничения на движение транспорта из-за морозов
- Казахстанец вымогал квартиру у бывшего шефа в обмен на молчание
- Оразбек Асылкулов вышел в четвертьфинал ЧМ-2025 по боксу
- Рейтинг одобрения работы Дональда Трампа впервые за последние месяцы превысил 40%
- МВД Казахстана объявило в розыск мужа и свекровь убитой в Германии судьи