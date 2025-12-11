В районе Теренколь Павлодарской области завершились поиски двух мужчин, которые заблудились в степной зоне между селами Фрументьевка и Львовка, выехав на легковом автомобиле для поиска скота, передаёт BAQ.KZ.

Координировали спасательные работы сотрудники МЧС, при этом в поисках также участвовали полиция, местные исполнительные органы и жители региона.

С помощью вездехода-болотохода спасателям удалось обследовать труднодоступную территорию и обнаружить пропавших примерно в 18 километрах от ближайшего населённого пункта. Мужчины оказались здоровы и медицинской помощи не потребовали.

МЧС призывает жителей воздерживаться от дальних поездок в ночное время и быть особенно внимательными при движении по степным районам.