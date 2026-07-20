В Казахстане резко нарастили производство кумыса: что происходит с ценами

За первые пять месяцев 2026 года в Казахстане заметно увеличилось производство кумыса, тогда как выпуск шубата сократился. Одновременно традиционный напиток из кобыльего молока продолжает дорожать, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на energyprom.kz.

В январе–мае текущего года в стране произвели 683 тонны кумыса. Это на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск шубата, напротив, снизился на 12,9% и составил 432 тонны.

При этом нынешний объем производства кумыса пока остается ниже показателей предыдущих лет. Максимальный результат за январь–май был зафиксирован в 2023 году – 1,1 тыс. тонн. В 2024 году выпуск сократился до 803 тонн, а в 2025-м – до 464 тонн. Таким образом, несмотря на восстановление производства в текущем году, показатель остается на 37,6% ниже пикового уровня.

Еще более выраженное снижение наблюдается в производстве шубата. В январе–мае 2021 года в Казахстане выпустили 2,8 тыс. тонн напитка. В 2022 году объем сократился в 2,6 раза, в 2023-м вырос на 17%, после чего снова начал снижаться. В результате за первые пять месяцев 2026 года производство оказалось в 6,4 раза меньше, чем пять лет назад.

При этом по итогам всего 2025 года производство обоих напитков демонстрировало рост. Выпуск кумыса увеличился на 25,5%, до 1,5 тыс. тонн, а производство шубата выросло в 2,1 раза – до 2,3 тыс. тонн. Однако в начале 2026 года тенденции разошлись: выпуск кумыса продолжил увеличиваться, а производство шубата вновь сократилось.

Долгосрочные тенденции

В долгосрочной перспективе более устойчивую динамику показывает кумыс. По сравнению с 2015 годом его годовое производство выросло в 2,2 раза. Пиковый объем был зафиксирован в 2022 году – 2,2 тыс. тонн. В 2025 году показатель оставался на 33,6% ниже этого уровня.

Производство шубата характеризуется более резкими колебаниями. Максимум был достигнут в 2020 году, когда в стране выпустили 4,2 тыс. тонн напитка. В последующие годы объем преимущественно сокращался и в 2024 году снизился до 1,1 тыс. тонн. Несмотря на двукратный рост в 2025 году, производство оставалось на 44,2% ниже исторического максимума и примерно соответствовало уровню 2015 года.

Как меняется цена на кумыс

На фоне роста производства кумыс в 2026 году продолжает дорожать. Цены увеличивались каждый месяц: в январе – на 2,1%, феврале – на 2%, марте – на 1,2%, апреле и мае – на 1,3%, июне – на 0,3%.

В годовом выражении в июне кумыс подорожал на 14,2%. Для сравнения: годом ранее рост цен составлял 8,5%. Нынешний показатель стал самым высоким для июня с 2023 года, когда напиток подорожал на 19,5%.

Сильнее всего цены выросли в Акмолинской области – на 30,5%. В Северо-Казахстанской области кумыс подорожал на 27,4%, в области Жетысу – на 24,2%, Костанайской – на 20,2%, Мангистауской – на 16,6%.

energyprom.kz

Наименьший рост цен зафиксирован в Карагандинской и Абайской областях – по 6,3%, Туркестанской области – на 6,5%, Восточно-Казахстанской – на 9,1%.

Таким образом, в начале 2026 года производство двух традиционных напитков демонстрирует противоположную динамику. Выпуск кумыса восстанавливается после снижения предыдущих лет, однако вместе с этим ускоряется рост цен. Производство шубата после резкого увеличения в 2025 году вновь пошло на спад.

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