Двое подростков покончили с собой в Атырау
Уголовное дело завели по факту суицида двух подростков в Атырау.
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В Атырауского области зарегистрирован жестокий инцидент — совершены суициды двух подростков, 2009 и 2010 годов рождения, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Департаменте полиции.
"По факту суицида двух подростков проводится комплекс расследований, опросы свидетелей, анализируется окружение. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — прокомментировали в областной полиции.
По неподтверждённым источникам, тело одного из мальчиков было обнаружено 2 июля в микрорайоне Геолог. На следующий день нашли второго подростка. Что стало причиной трагедий — пока неизвестно.
Следственные органы работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.
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