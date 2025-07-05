В Атырауского области зарегистрирован жестокий инцидент — совершены суициды двух подростков, 2009 и 2010 годов рождения, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Департаменте полиции.

"По факту суицида двух подростков проводится комплекс расследований, опросы свидетелей, анализируется окружение. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — прокомментировали в областной полиции.

По неподтверждённым источникам, тело одного из мальчиков было обнаружено 2 июля в микрорайоне Геолог. На следующий день нашли второго подростка. Что стало причиной трагедий — пока неизвестно.

Следственные органы работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

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