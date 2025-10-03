Двое подростков застряли на мотоциклах в горной местности
Спасатели эвакуировали подростков.
Сегодня, 08:15
64Фото: Pixabay.com
В Ескельдинском районе Жетысуской области, на участке "Бурханбулак", на высоте 1500 метров над уровнем моря, спасателями оперативно-спасательного отряда МЧС были эвакуированы двое подростков 2005 и 2007 годов рождения, передаёт BAQ.KZ.
"Юные мотоциклисты застряли в грязи в горной местности и не смогли самостоятельно спуститься вниз. Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия", - отметили в МЧС.
Подростки были спущены с высоты. В медицинской помощи они не нуждались.
