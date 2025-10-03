  • 3 Октября, 08:43

Двое подростков застряли на мотоциклах в горной местности

Спасатели эвакуировали подростков.

Сегодня, 08:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
64
Фото: Pixabay.com

В Ескельдинском районе Жетысуской области, на участке "Бурханбулак", на высоте 1500 метров над уровнем моря, спасателями оперативно-спасательного отряда МЧС были эвакуированы двое подростков 2005 и 2007 годов рождения, передаёт BAQ.KZ.

"Юные мотоциклисты застряли в грязи в горной местности и не смогли самостоятельно спуститься вниз. Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия", - отметили в МЧС.

Подростки были спущены с высоты. В медицинской помощи они не нуждались.

Самое читаемое

Наверх