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Двое полицейских погибли при нападении на северо-западе Пакистана

Стражи порядка сопровождали медицинских работников, проводивших вакцинацию населения от полиомиелита.

4 Ноября 2026, 00:20
АВТОР
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Associated Press 4 Ноября 2026, 00:20
4 Ноября 2026, 00:20
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Фото: Associated Press

Двое сотрудников полиции погибли, еще один получил ранения в результате нападения в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

По информации Associated Press, инцидент произошел в районе Мохманд, граничащем с Афганистаном. Полицейские направлялись в соседнюю деревню, чтобы обеспечить безопасность медицинских бригад, участвовавших в кампании по вакцинации населения от полиомиелита.

По словам сотрудника полиции Аяза Хана, неизвестные открыли огонь по стражам порядка с движущегося мотоцикла.

После нападения злоумышленники скрылись.

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