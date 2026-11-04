Двое полицейских погибли при нападении на северо-западе Пакистана

Двое сотрудников полиции погибли, еще один получил ранения в результате нападения в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

По информации Associated Press, инцидент произошел в районе Мохманд, граничащем с Афганистаном. Полицейские направлялись в соседнюю деревню, чтобы обеспечить безопасность медицинских бригад, участвовавших в кампании по вакцинации населения от полиомиелита.

По словам сотрудника полиции Аяза Хана, неизвестные открыли огонь по стражам порядка с движущегося мотоцикла.

После нападения злоумышленники скрылись.