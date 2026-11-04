Двое полицейских погибли при нападении на северо-западе Пакистана
Стражи порядка сопровождали медицинских работников, проводивших вакцинацию населения от полиомиелита.
4 Ноября 2026, 00:20
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4 Ноября 2026, 00:204 Ноября 2026, 00:20
163Фото: Associated Press
Двое сотрудников полиции погибли, еще один получил ранения в результате нападения в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
По информации Associated Press, инцидент произошел в районе Мохманд, граничащем с Афганистаном. Полицейские направлялись в соседнюю деревню, чтобы обеспечить безопасность медицинских бригад, участвовавших в кампании по вакцинации населения от полиомиелита.
По словам сотрудника полиции Аяза Хана, неизвестные открыли огонь по стражам порядка с движущегося мотоцикла.
После нападения злоумышленники скрылись.
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