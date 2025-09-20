Двое польских военных погибли во время учений в США
Причины происшествия устанавливает специальная комиссия.
Вчера, 15:34
390Фото: Pixabay.com
Двое польских военнослужащих трагически погибли во время ночных парашютных учений, проходивших 19 сентября на территории США, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Польши. В ведомстве уточнили, что погибшие являлись бойцами спецназа.
"Во время парашютной подготовки произошла авария, в результате которой двое военнослужащих погибли", — говорится в заявлении.
Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
