  21 Сентября, 05:52

Двое польских военных погибли во время учений в США

Причины происшествия устанавливает специальная комиссия.

Вчера, 15:34
Pixabay.com
Вчера, 15:34
Фото: Pixabay.com

Двое польских военнослужащих трагически погибли во время ночных парашютных учений, проходивших 19 сентября на территории США, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Польши. В ведомстве уточнили, что погибшие являлись бойцами спецназа.

"Во время парашютной подготовки произошла авария, в результате которой двое военнослужащих погибли", — говорится в заявлении.

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

