Тревожная статистика: с начала 2025 года на железных дорогах Казахстана зафиксировано 39 случаев травмирования граждан, из которых более половины - с летальным исходом, передает BAQ.KZ. Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, среди пострадавших - несовершеннолетние и малолетние дети.

По словам заместителя начальника департамента Ондасына Аштаева, в большинстве трагических случаев причиной становится игнорирование элементарных правил безопасности в зоне повышенной опасности. Люди переходят пути в неустановленных местах, торопятся, не используют мосты, тоннели и настилы, а также отвлекаются на телефоны и наушники.

Один из последних инцидентов произошёл в Алматы, где поезд сбил двух человек, когда они пытались пересечь пути вне перехода. Расследования по фактам трагедий продолжаются, но, как подчёркивают в полиции, почти все случаи можно было бы предотвратить.

"Присутствие посторонних на объектах железнодорожной инфраструктуры - это не только угроза их жизни, но и риск для безопасности движения поездов, пассажиров и перевозимых грузов, — отметил полковник полиции. - Мы призываем всех граждан к внимательности и дисциплине при нахождении рядом с железной дорогой".

Особый акцент в полиции делают на работе с родителями: взрослым настоятельно рекомендуют объяснять детям, что железнодорожные пути — это не место для игр и прогулок. Одна ошибка может стоить жизни.