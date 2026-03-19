В области Абай произошёл трагический инцидент на Орловской шахте компании KAZ Minerals: двое рабочих получили отравление вредными газами, один из них скончался, передает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы компании, 19 марта около 10:40 диспетчер получил сообщение об обнаружении в забое двух сотрудников без сознания с признаками отравления углекислым газом. Один из пострадавших умер по пути в больницу, второй был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Во время спасательной операции также пострадал начальник участка — он получил отравление и был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, происшествие случилось в Бородулихинском районе в ночь с 18 на 19 марта. После проведения взрывных работ на одном из участков шахты значительно повысилась концентрация углекислого газа. Утром двое работников, спустившихся для выполнения плановых работ, были найдены без сознания.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы на поверхность, однако спасти одного из них не удалось. Двое других находятся под наблюдением врачей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются, на месте работают профильные службы.

Руководство компании выразило соболезнования семье погибшего и заявило о готовности оказать необходимую помощь. Также на место происшествия направился председатель правления группы Андрей Третьяков для участия в расследовании.