Двое рабочих пострадали на алюминиевом заводе в Павлодаре

На Павлодарском алюминиевом заводе произошёл производственный инцидент, в результате которого пострадали двое сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации компании, происшествие случилось 16 мая около 23:10 во время работ по очистке зоны сушки печи №3. На участке произошло частичное обрушение нароста материала.

В момент инцидента в рабочей зоне находились машинист мельниц и агломератчик цеха спекания. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь, после чего их доставили в областную больницу.

У одного из работников диагностировали перелом правой голени. Его госпитализировали, состояние оценивается как средней степени тяжести. Второй сотрудник получил ушиб голени, после осмотра врачей его отпустили на амбулаторное лечение.

На предприятии подчеркнули, что аварии на заводе не произошло. По данным компании, специалисты уполномоченного органа в сфере промышленной безопасности осмотрели объект и не выявили признаков аварийной ситуации.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проверку проводит департамент государственной инспекции труда Павлодарской области.