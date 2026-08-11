Двое рабочих вывезли генератор из сельского водопровода в Акмолинской области

В Буландынском районе Акмолинской области раскрыли кражу дизель-генераторной установки, которая обеспечивала подачу питьевой воды жителям села, передает BAQ.KZ.

Установку смонтировали в 2025 году на окраине одного из сёл Алтындинского сельского округа. Она держала в работе скважины и водопроводные сети.

Далеко искать похитителей не пришлось. По данным следствия, об оборудовании и особенностях охраны объекта знали двое рабочих, которые сами трудились на этих же сетях.

В апреле 2026 года они договорились и вывезли установку стоимостью около 7 млн тенге. Работали основательно, пригнали машину, взяли лебёдку и инструменты, демонтировали агрегат и увезли.

Сразу после этого водопроводная инфраструктура села дала сбой.

На достигнутом фигуранты решили не останавливаться. В мае организатор предложил сообщнику наведаться на территорию того же ТОО повторно.

6 мая они забрали комплектующие к той самой дизельной установке ещё на 400 тысяч тенге. Похищенным распорядились по своему усмотрению.

Полицейские установили личности подозреваемых, оборудование нашли и изъяли.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства, точный размер ущерба и роль каждого участника.