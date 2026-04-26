Двое работников пострадали при выбросе соляной кислоты на МАЭК в Актау
Рабочие проводили кислотную промывку оборудования.
В Актау на предприятии МАЭК произошёл производственный инцидент, в результате которого двое сотрудников получили химические ожоги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как сообщили в департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области, происшествие случилось 23 апреля около 10:30 в одном из производственных цехов.
По предварительным данным, рабочие проводили кислотную промывку оборудования. После завершения процесса и отключения насоса при снятии шланга произошёл выброс раствора соляной кислоты. В результате брызги попали на лицо и в глаза сотрудников.
Пострадавших оперативно доставили в областную больницу, где им оказали медицинскую помощь.
В инспекции труда отметили, что работодатель уведомил о случившемся в установленном порядке. В настоящее время ожидается медицинское заключение о степени тяжести травм. При подтверждении тяжёлого или группового несчастного случая будет проведено специальное расследование с участием государственного инспектора труда.