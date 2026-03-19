Вечером на Сергеевском водохранилище, в 10 километрах от города Рудного Костанайской области, двое мужчин провалились под лёд во время рыбалки, сообщает BAQ.kz.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Обоих мужчин удалось быстро достать из холодной воды. Им оказали первую медицинскую помощь, после чего бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу Рудного.

МЧС предупреждает, что в весенний период лёд становится тонким и опасным. Выход на него может стоить жизни.