Двое рыбаков провалились под лёд в Костанайской области

Мужчин удалось быстро достать из холодной воды.

Сегодня 2026, 02:12
Istockphoto
Фото: Istockphoto

Вечером на Сергеевском водохранилище, в 10 километрах от города Рудного Костанайской области, двое мужчин провалились под лёд во время рыбалки, сообщает BAQ.kz.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Обоих мужчин удалось быстро достать из холодной воды. Им оказали первую медицинскую помощь, после чего бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу Рудного.

МЧС предупреждает, что в весенний период лёд становится тонким и опасным. Выход на него может стоить жизни.

